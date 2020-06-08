Борис Джонсон осудил насилие во время протестов в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мирными протестами против расизма в Лондоне воспользовались "негодяи", которые вступали в столкновения с полицией. В результате протесты, мнению премьера стали "предательством того дела, ради которого они были организованы". Джонсон пообещал привлечь виновных в беспорядках к ответственности.

По данным лондонской полиции, 27 полицейских пострадали в столкновениях в субботу и воскресенье. Двое полицейских, в том числе упавшая с лошади женщина, получили тяжёлые травмы.

В столкновения, главным образом у резиденции премьера, вступала лишь небольшая часть демонстрантов. Большая часть акций в центре Лондона, в которых участвовали десятки тысяч людей, прошла мирно.

В соцсетях разгорелась живая дискуссия о вандализме по отношению к памятнику премьер-министру Уинстону Черчиллю у здания парламента. На постаменте статуи появилась надпись: "Он был расистом". Многие, включая депутатов парламента, осудили это, указав на заслуги Черчилля в борьбе с нацизмом.

Другие утверждают, что бывший премьер действительно придерживался расистских взглядов и проводил колонизаторскую политику, в частности в Индии. Дискуссии вызвал и снос демонстрантами в Бристоле на юго-западе Англии статуи предпринимателя и филантропа Эдварда Колстона, который занимался работорговлей.

Акции против расизма под лозунгом BlackLivesMatter, начавшиеся в Соединённых Штатах после смерти задержанного полицией Джорджа Флойда, перекинулись и на ряд стран Европы. В большинстве случаев они носят мирный характер. В Брюсселе произошли столкновения с полицией, когда небольшая группа демонстрантов начала бить витрины магазинов.

Демонстрации прошли в Риме, Копенгагене, Мадриде, Стокгольме, Будапеште.

В самих США акции протеста также продолжаются. Уровень насилия в последние дни заметно снизился.

Как сообщает "Голос Америки", власти по всей стране призывают участников акций протеста в связи с гибелью Джорджа Флойда сдать тесты на COVID-19. "Сдайте тест!" – призвал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, добавив, что штат открывает 15 новых центров тестирования.