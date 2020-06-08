Партия "Яблоко" выступила против голосования по поправкам в Конституцию России, намеченного на 1 июля. Оппозиционеры считают, что оно незаконно и дискредитирует государственные институты. Заявление опубликовано на сайте партии.

По мнению членов "Яблока", России навязывают "модель государства мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма". Оппозиционеры утверждают, что в такая система управляется с помощью страха и коррупции, и в ней нет честных выборов и независимого суда. "Конституцию бесцеремонно превращают в инструмент авторитарной власти. Это будет "путинская" конституция - с системой организации власти, предложенной Путиным, и возможностью любых изменений по инициативе Путина." - говорится в заявлении партии.

Действующая Конституция не разрешает президенту Владимиру Путину остаться на своём посту после 2024 года. Поправку, позволяющую избраться ему на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла 10 марта, перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова. Путин в тот же день поддержал её предложение. Конституционный суд позже признал эту поправку законной.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля. Однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Новой датой назначено 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Проголосовать только за некоторые поправки нельзя - они идут пакетом.