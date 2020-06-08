Фонд Кадырова раздал деньги на выкуп 207 невест в Чечне

В Чечне Фонд Ахмата Кадырова раздал деньги малоимущим жителям республики на выкуп 207 невест. Женихам выделили по 50 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал "Грозный".

Деньги получили те, кто собирался жениться, однако оказался в трудном финансовом положении из-за пандемии коронавируса. Изменились правила проведения торжеств, которые по местным традициям обычно проходят при большом количестве гостей. Теперь на свадьбе могут присутствовать только самые близкие родственники, а за невестой едут только две машины.

Фонд Ахмата Кадырова был создан в 2004 году после гибели первого президента Чеченской Республики и прихода к власти его сына Рамзана. Официально его возглавляет мать нынешнего лидера Чечни Аймани Кадырова. Известно, что деньги организации перечисляют крупные чеченские бизнесмены, а также, по данным газеты "Коммерсантъ", бюджетники и предприниматели из Чечни, которых якобы заставляют делать взносы. Состояние фонда, который называется "благотворительным", оценивается в сумму около двух миллиардов рублей.