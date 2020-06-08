В Новой Зеландии больше нет инфицированных коронавирусом. Последний пациент, лечившийся от COVID-19, в воскресенье был объявлен выздоровевшим. В течение последних двух недель в стране не был выявлен ни один случай заражения.

В понедельник Новая Зеландия отменяет все ограничения, связанные с эпидемией, за исключением одного - границы останутся пока закрытыми.

Карантин в стране был введён 25 марта, в конце апреля ограничения начали постепенно снимать.​

Всего в Новой Зеландии было выявлено 1504 инфицированных коронавирусом. 22 из них умерли - то есть летальность составила менее 2 процентов, это существенно ниже среднемирового уровня. Остальные выздоровели.

Новая Зеландия стала крупнейшей страной, избавившейся (по крайней мере на время) от коронавируса. В Европе о завершении эпидемии было объявлено в Черногории. К нулю приближается число инфицированных в Исландии, Словении, Хорватии.

Число инфицированных в мире, однако, продолжает расти - в день их прибавляется более 100 тысяч, главным образом за счёт США и стран Латинской Америки. Общее число случаев заражения в мире с начала эпидемии, по данным Института Джонса Хопкинса, превысило 7 миллионов. Умерли более 400 тысяч человек и почти 3,5 миллиона выздоровели. Данные могут считаться лишь ориентировочными из-за особенностей статистического учёта, разного числа тестов и как следствие процента выявляемости, уровня медицины в разных странах и так далее.