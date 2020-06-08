В Миннеаполисе может быть распущен департамент полиции

Большинство членов городского совета Миннеаполиса поддержало роспуск департамента полиции - после смерти задержанного городской полицией афроамериканца Джорджа Флойда и массовых протестов против расизма и полицейского насилия как в городе, так и во всех Соединённых Штатах.

9 из 12 членов городского совета на митинге в воскресенье заявили, что выступают за то, чтобы заменить полицию некой альтернативной системой организации общественной безопасности.

Формально этот план ещё не утверждён. У городского совета есть соответствующие полномочия, поскольку муниципальная полиция подчиняется местным властям.

Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что не поддерживает предложение в его нынешнем виде - за что был освистан демонстрантами.

Прекращение финансирования полицейских департаментов - один из лозунгов части протестующих. Они обвиняют полицию в насилии, прежде всего к представителям расовых и этнических меньшинств. Часть демонстрантов считает, что число полицейских необходимо сократить и лишить полицию части полномочий. Средства, которые тратятся на полицию, они предлагают направить на социальные нужды и на расширение сети "общественных организаторов", которые будут вникать в дела каждой общины города и предотвращать конфликты.

Гибель Джорджа Флойда стала причиной многочисленных протестов в сотнях городов США. Их участники призывают покончить с институциональным расизмом. Звучат также социальные требования. Подавляющее большинство участников протестов - противники нынешнего президента Дональда Трампа.