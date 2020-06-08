В Миннеаполисе может быть распущен департамент полиции

Большинство членов городского совета Миннеаполиса поддержало роспуск департамента полиции - после смерти задержанного городской полицией афроамериканца Джорджа Флойда и массовых протестов против расизма и полицейского насилия как в городе, так и во всех Соединённых Штатах.
9 из 12 членов городского совета на митинге в воскресенье заявили, что выступают за то, чтобы заменить полицию некой альтернативной системой организации общественной безопасности.
Формально этот план ещё не утверждён. У городского совета есть соответствующие полномочия, поскольку муниципальная полиция подчиняется местным властям.
Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что не поддерживает предложение в его нынешнем виде - за что был освистан демонстрантами.
Прекращение финансирования полицейских департаментов - один из лозунгов части протестующих. Они обвиняют полицию в насилии, прежде всего к представителям расовых и этнических меньшинств. Часть демонстрантов считает, что число полицейских необходимо сократить и лишить полицию части полномочий. Средства, которые тратятся на полицию, они предлагают направить на социальные нужды и на расширение сети "общественных организаторов", которые будут вникать в дела каждой общины города и предотвращать конфликты.
Гибель Джорджа Флойда стала причиной многочисленных протестов в сотнях городов США. Их участники призывают покончить с институциональным расизмом. Звучат также социальные требования. Подавляющее большинство участников протестов - противники нынешнего президента Дональда Трампа.
- Соперник Трампа, предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в понедельник приедет в Хьюстон, где встретится с родными Джорджа Флойда перед его похоронами - сообщает "Голос Америки". Похороны должны пройти во вторник.
- В воскресенье Байдена поддержал республиканец, бывший госсекретарь Колин Пауэлл.
- Ожидается, что в поддержке Трампу откажет ещё один видный республиканец, сенатор Митт Ромни. Он единственный из законодателей-республиканцев принял участие в маршах под лозунгом BlackLivesMatter ("Жизни чернокожих имеют значение") и подвергся за это критике президента.
- При этом рейтинг поддержки Трампа в Республиканской партии остаётся очень высоким - по опросам, более 90 процентов.
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