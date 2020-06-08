Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group из-за дела Nginx

Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к сторонам переговоров. Доля структуры Мамута в совместном предприятии может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой (сейчас у банка так же, как и у Мамута, 46,5%).

Обсуждение возможного перераспределения долей в группе началось на фоне предъявления претензий одной из структур Александра Мамута компании Nginx. Сбербанк оценивает, могут ли действия против Nginx рассматриваться как не соответствующие одному из условий соглашения о вхождении банка в капитал Ramblеr.

В апреле 2019 года Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group в обмен на 46,5% холдинга. Их размер не объявляли, но речь может идти о сумме в 9–11 млрд рублей.

12 декабря 2019 года в российском офисе разработчика веб-сервера Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood Investments (представляет интересы Александра Мамута). "Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с Rambler занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права", — заявили тогда в пресс-службе Rambler.

Игорь Сысоев работал в Rambler Group с 2000 по 2011 год, а программа Nginx была создана в 2002-м. Изначально она распространялась как свободный софт и использовалась при разработке таких популярных приложений, как Instagram, Pinterest, Netflix, Airbnb. Она позволяет заказчику не тратить время и силы на серверное программирование, а воспользоваться пакетным решением Nginx. В начале 2019 года компания была продана американской F5 Networks за $670 млн. При этом сам Сысоев объяснял, что работал в Rambler Group системным администратором и разработка программ не входила в круг его обязанностей, поэтому у компании не может быть к нему претензий.

Обыски в Nginx получили широкий общественный резонанс, в частности, глава Сбербанка Герман Греф говорил, что ему «не нравится, что это уголовное разбирательство», что подобные споры "должны рассматриваться в арбитражном суде". 16 декабря 2019 года было созвано внеочередное заседание совета директоров Rambler Group, который поручил менеджменту Rambler расторгнуть договор с Lynwood и предложить ей отозвать из правоохранительных органов свое заявление.

В конце апреля Rambler полностью расторг отношения с Lynwood, но представитель последней заявил, что не намерен отказываться от претензий к разработчику Nginx.