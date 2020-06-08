СМИ: Собянин отменил карантин по просьбе администрации президента

Сергей Собянин снял карантинные ограничения в Москве по просьбе чиновников администрации президента, утверждают "Открытые медиа" со ссылкой на источники в мэрии, администрации президента и аппарате Белого дома.

Пресс-службы правительства и мэрии не ответили на запросы "Открытых медиа". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, отвечая на вопрос, советовался ли Собянин с Владимиром Путиным при принятии решения об отмене ограничительных мер в столице, заявил, что "это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства".

"Открытые медиа" приводят утверждение своего источника в мэрии, что еще вечером в воскресенье и утром в понедельник московские власти обсуждали, что пропуска могут частично отменить только к 15 июня, а рестораны откроются не раньше 1 июля. Источник "Открытых медиа" в администрации президента заявляет, что Собянин не хотел смягчать карантин, опасаясь роста заболеваемости, но "властям нужно готовиться к параду в честь 75-летия Победы и к голосованию по поправкам к Конституции, поэтому мэра переубедили в Кремле", говорят собеседники издания.

В Москве ежедневное число подтвержденных случаев коронавируса, по официальным данным, за месяц снизилось с уровня 5-6 тысяч до уровня 2 тысячи в день. (В целом по России за пределами Москвы и области этот уровень вырос с 3.5 тысяч до более чем 6 тысяч случаев в день).

Вечером 14 июня в центре Москве планируется ограничить движение транспорта для репетиции парада Победы, сам парад состоится 24 июня. Военные части уже ведут репетиции под Москвой.

Голосование по поправкам в конституцию, одна из которых "обнуляет" президентские сроки Путина, пройдет с 25 июня по 1 июля.