В Ливии восстанавливается нефтедобыча, войска Хафтара отступают

В Ливии возобновляется добыча нефти на промыслах, ранее заблокированных из-за боевых действий, сообщили некоторые арабские СМИ. Добыча восстанавливается, в частности, на крупном месторождении "Эль-Филь", где до января 2020 года добывалось 70 тысяч баррелей нефти в сутки. "Немецкая волна" обращает внимание на то, то ливийская Национальная нефтяная корпорация (ННК) пока официально не подтвердила факт начала работ.



"Эль-Филь" - второе месторождение, на котором возобновляется добыча. Днём ранее ННК подтвердила возобновление нефтедобычи на крупнейшем в Ливии месторождении "Эш-Шарара". "Первый этап начнётся с производства 30 тыс. баррелей в сутки. На полную мощность промысел выйдет, вероятно, через три месяца, когда удастся восстановить мощности, повреждённые в ходе конфликта, заявила Национальная нефтяная корпорация.



В январе 2020 года, в преддверии берлинских многосторонних переговоров об урегулировании конфликта в Ливии, войска фельдмаршала Халифы Хафтара ("Ливийская национальная армия"), начали блокировать работу нефтепромыслов, экспортных терминалов на морском побережье, нефтепроводов на востоке и юго-востоке Ливии. Вся нетедобывающая и транспортная трубопроводная система была выведена из строя.



Оператором проекта "Эш-Шарара" является совместное предприятие NOC с французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor. Работами на "Эль-Филь" управляет совместное предприятие ливийской госкорпорации с итальянской Eni, отмечается в публикации "Немецкой волны"



Международные агентства сообщали в последние дни, что войска Хафтара оставили некоторые из своих позиций под давлением войск правительства Файеза Сарраджа, которого поддерживает Турция. В понедельник поступили сообщения об ожесточённом сопротивлении войск Хафтара в районе города Сирт.