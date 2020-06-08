В Москве полиция устроила облаву на участников "Бессрочного протеста"

Московская полиция в разных районах города задержала при выходе из своих квартир нескольких оппозиционных активистов.

В течение дня были задержаны как минимум четыре человека, сообщают "Новая газета" и правозащитный проект "ОВД-Инфо". Это автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов, участники движения "Бессрочный протест" Эмиль Юнусов и Матвей Александров, а также активист Олег Дзуцев.

Известно, что на Иванова составляют протокол о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Он предположил, что это может быть связано со стихийным шествием в центре Москвы 5 июня. В этот день во время одиночных пикетов за свободу собраний и против полицейского произвола, которые проходили возле здания столичного управления МВД, полиция задержала одиннадцать участников акции. После того, как часть из них выпустили из отдела полиции, активисты стихийно прошли по улице вместе, скандируя кричалки. "Видимо, будут оформлять за это", – предположил Иванов, которого доставили в отдел полиции по району Пресненский.

Эмиль Юнусов и Олег Дзуцев также были в числе тех, кто 5 июня шёл по улице. Известно, что на них составляют протоколы о нарушении правил проведения митинга.