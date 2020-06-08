Демократы в Конгрессе США предложили проект реформы полиции

Представители Демократической партии в Конгрессе США поддержали тех манифестантов, которые в последние десять дней требовали реформирования полиции. В предстоящую среду, 10 июня, по предложению конгрессменов-демократов в Палате представителей, как ожидается, начнутся слушания по законопроекту с рабочим названием "О справедливости в работе полиции". Среди предлагаемых мер - создание общенационального реестра нарушений закона со стороны полицейских. Предлагается также упростить подачу судебных исков жервами полицейского насилия.

Инициаторы слушаний надеются принять законопроект к концу этого месяца. Для окончательного одобрения проекта потребуется поддержка Сената, где большинство у республиканцев. Слушания в Сенате назначены на следующую неделю.



Пока неясно, сколько найдется республиканцев, готовых поддержать идею реформы полиции, замечает "Голос Америки". Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность, что двум партиям "удастся найти точки соприкосновения".



Президент США Дональд Трамп в воскресенье написал в Твиттере: "Я хочу, чтобы у нас были прекрасные и получающие хорошую зарплату правоохранительные органы. Я хочу закона и порядка!"

Сенатор Камала Харрис, которая может стать кандидатом в вице-президенты США в паре с Джо Байденом, парировала аргументы Трампа: "Когда люди выходят на улицы, это происходит из-за того, что они прекрасно знают историю вопроса, и им - надоело", заявила в минувший четверг сенатор Харрис.



Лидеры демократов призвали лидера сенатского большинства Митча Макконнелла вынести законопроект на голосование в Сенате до конца июля.