Актёр Михаил Ефремов попал в тяжёлую автоаварию в Москве

Московское управление МВД сообщило, что в центре города у Смоленской площади произошла авария, один из участников которой актёр Михаил Ефремов.
На кадрах с камер видеонаблюдения можно различить автомобиль, пересекающий сплошную разделительную линию и сталкивающийся с автомобилем, ехавшим навстречу. Судя кадрам, можно предположить, что скорость при ударе была высокой.
ТАСС сообщает, что Михаил Ефремов направлен на медицинское освидетельствование.
В аварии пострадал один человек, он доставлен в больницу - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах. По предварительным сообщениям, пострадавший - водитель автомобиля, с которым столкнулась машина Ефремова.
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