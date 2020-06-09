Умер пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова

Водитель автомобиля, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, умер в больнице. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и врачам не удалось спасти его, сообщает ТАСС. Эту информацию подтвердили РИА Новости в больнице.

Ефремов был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование. Позднее экспертиза подтвердила, что актер был пьян, сообщил глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин. После его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". После смерти пострадавшего оно было переквалифицировано по более тяжелой статье: "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

ДТП произошло в понедельник вечером на Смоленской площади. На видеозаписи, которая опубликована в твиттере московского центра организации дорожного движения, видно, как джип, которым, как выяснилось позже, управлял Ефремов, выезжает на встречную полосу и врезается на полной скорости в легковой фургон "Лада".

Пострадавший водитель, 67-летний Сергей Захаров, был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. По информации ТАСС, он получил перелом бедра, ребер и закрытую черепно-мозговую травму. По данным российских СМИ, он работал курьером в компании по доставке еды.