Пхеньян прекращает работу "горячей линии" с Сеулом

Северная Корея с сегодняшнего дня прекращает работу телефонной "горячей линии" с Южной Кореей, что станет первым шагом на пути к полному уничтожению всех способов связи с Сеулом" . Об этом говорится в сообщении государственного информационного агентства КНДР (ЦТАК).

В качестве первого шага, в полдень во вторник, Северная Корея отключит коммуникационные линии в Межкорейском офисе связи, а также "горячие линии" между правительствами и военными двух стран.

"Нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи. Руководство КНДР дало указание полностью выключить все коммуникации между Севером и Югом, "чтобы предатели и обманщики расплатились за свои преступления», говорится в сообщении ЦТАК.

Поводом для этого шага стала отправка южнокорейскими активистами агитационных листовок в КНДР. На прошлой неделе Пхеньян пригрозил заморозить контакты и совместные проекты с Сеулом, если агитация не прекратится. После этого министерство объединения Южной Кореи потребовало от активистов прекратить отправлять в КНДР пропагандистские листовки.

В ночь на вторник власти Южной Кореи сообщили, что КНДР перестала отвечать на звонки из Сеула. Связаться с Пхеньяном по резервным линиям, которые предназначены для предотвращения вооруженных инцидентов на границе, также не удалось.