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В Пскове суд приговорил свидетеля Иеговы к шести годам тюрьмы

Геннадий Шпаковский (крайний слева) в зале суда

В Пскове суд приговорил последователя учения Свидетелей Иеговы Геннадия Шпаковского к шести с половиной годам лишения свободы по обвинению в создании и финансировании экстремистского сообщества. По версии следствия, Шпаковский руководил местной ячейкой запрещенной организации, проводил собрания верующих и собирал пожертвования.

Судебный процесс по делу Геннадия Шпаковского начался в 5 ноября 2019 года. До этого сотрудники ФСБ по Псковской области следили за пенсионером. Они установили в его доме камеру, аудиоаппаратуру и считывали все его действия на компьютере. В июне 2018 года в его доме прошел обыск, на него возбудили уголовное дело. Шпаковский находится под подпиской о невыезде. Он не признает вину.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией, после этого по всей стране начали возбуждать уголовные дела против верующих. С тех пор, по данным правозащитного центра "Мемориал", десятки сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию.

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