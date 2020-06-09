На Илью Яшина могут завести дело из-за отказа от служебной машины

Прокуратура подозревает оппозиционера и московского муниципального депутата Илью Яшина в нецелевом расходовании бюджетных средств – из-за того, что Яшин отказался от положенного ему по статусу служебного автомобиля, передав его в пользование малоимущим, пенсионерам и инвалидам.

Депутат сообщил, что в мае по инициативе прокуратуры Контрольно-счётная палата начала внеплановую проверку муниципалитета района Красносельский, главой которого Яшин является, но не найдя никаких нарушений ревизоры прицепились к его проекту "социального такси".

Идею бесплатного для жителей района транспорта Яшин придумал и воплотил три года назад, когда победил на муниципальных выборах. Теперь счётная палата посчитала это нарушением, поскольку оппозиционер использовал служебную машину не по назначению.

Яшин, как и его соратник, глава фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный, считают, что проверка была инициирована для того, чтобы завести на депутата уголовное дело и не допустить его до предстоящих выборов в Госдуму, где у него, как считают оппозиционеры, большие шансы на победу.

В случае заведения уголовного дела по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств", Яшину может грозить лишение свободы сроком до двух лет с лишением права заниматься политической деятельностью на срок до трёх лет.