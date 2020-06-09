В Бельгии снесли памятник Леопольду II в рамках борьбы с расизмом

Власти бельгийского города Антверпен демонтировали памятник королю Леопольду II. Это сделано в рамках борьбы с расизмом, сообщают местные СМИ.

Леопольд II был королём Бельгии с 1865 по 1909 годы. Во времена его правления произошёл захват бассейна реки Конго, на месте современной Демократической Республики Конго. Бельгийская колония называлась "Свободное государство Конго". Жители территории были личной собственностью Леопольда II, формально они не находились под властью бельгийского государства.

На территории Конго, где шла добыча ряда полезных ископаемых, царил режим жесточайшей эксплуатации местного населения. За невыполнение поставок слоновой кости, каучука, продовольствия, за отказ выполнять трудовую повинность власти истребляли местных жителей, сжигали селения, опустошали целые районы. Условия работы на каучуковых плантациях были крайне тяжёлыми: сотни тысяч людей гибли от голода и эпидемий. Многих подвергали издевательствам и изуверским наказаниям – особенно частым было отсечение кистей рук за "нерадивость".

По подсчетам историков, с 1885 по 1915 год численность населения Конго уменьшилась почти вдвое. Сведения о творимых в Конго зверствах стали достоянием гласности, и в 1908 году, незадолго до смерти, Леопольд II продал эту территорию бельгийскому государству. Независимость Конго обрело в 1960 году.

Ранее памятник королю, имевшему весьма негативную репутацию еще при жизни, неоднократно оскверняли. Снос статуи произошел на фоне протестов по всему миру из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого задержания полицейскими в США в конце мая. Тогда же в Бельгии начался сбор подписей за снос памятника Леопольду II.