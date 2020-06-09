Власти Архангельской области расторгли договор со строителями полигона в Шиесе

Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло контракт с компанией "Технопарк", строившей мусорный полигон в районе железнодорожной станции Шиес, что вызвало массовые протесты среди местных жителей.

Кроме того, инвестиционный проект "Технопарка" исключён из реестра приоритетных. Это значит, что он лишается налоговых льгот и особых условий по аренде земельных участков.

В пресс-службе правительства уточнили, что компании было предложено расторгнуть договор по соглашению сторон, однако в "Технопарке" не ответили на письма.

Координатор юридической группы движения "Стоп-Шиес" Евгений Абакумов, комментируя решение властей, заявил, что в дальнейшем строительство мусорного полигона может возобновиться. "Никаких реальных шагов по прекращению стройки нет. Соглашение расторгли, при желании заключат новое", – сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Строительство мусорного полигона в Шиесе началось в июле 2018 года. Власти планировали свозить на него отходы из Москвы. Предполагалось, что свалка займет территорию в 300 гектаров. Против неё выступали местные жители и экологи, заявлявшие об экологической катастрофе. В Шиесе возник палаточный городок протестующих, который несколько раз разгоняла полиция. Десятки активистов подверглись побоям, задержаниям и штрафам, против нескольких из них были возбуждены уголовные дела.

В мае 2019 года власти постановили заморозить строительство полигона, однако, по словам экологических активистов, этого до сих пор не произошло. В январе этого года арбитражный суд Архангельской области обязал ООО "Технопарк" снести объекты, построенные компанией на станции Шиес. В апреле исполняющий обязанности губернатора Архангельской области заявил о планах полностью закрыть стройку после стабилизации ситуации с коронавирусом.