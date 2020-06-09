В США сегодня проходят похороны Джорджа Флойда

В Хьюстоне во вторник прощаются с Джорджем Флойдом, чья смерть 25 мая при задержании полицией вызвала протесты по всей стране. На похоронах присутствуют только родные и близкие покойного. После церемонии прощания хьюстонская полиция проводит траурный кортеж в соседний город Пирленд, где Флойд будет похоронен рядом с матерью. Телеканалы BBC, CNN, Euronews, SkyNews и другие ведут прямую трансляцию прощальных церемоний.

В понедельник вечером здание мэрии Хьюстона подсветили красно-золотой подсветкой – в цветах школы, где он учился. Многие города поддержали эту акцию в память о Флойде: красно-золотые огни зажглись в Лос-Анджелесе, Бостоне, Окленде, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и других городах, сообщает "Голос Америки".

В понедельник обвиняемый в убийстве Флойда полицейский Дерек Човин впервые предстал перед судом в Миннеаполисе. Он находится в тюрьме и выступал в суде по видеосвязи. В следующий раз ему предстоит предстать перед судом 29 июня.

В Миннеаполисе, где 25 мая скончался Флойд, 9 из 12 членов городского совета выступили за упразднение городской полиции, сочтя, что она не подлежит реформированию.