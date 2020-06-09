В Красноярске СК обвинил 14-летних подростков в терроризме

В Красноярском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело против троих 14-летних подростков, - сообщает Сибирь.Реалии. В ведомстве считают, что молодые люди обучались террористической деятельности. Материалы были собраны местным управлением ФСБ.



Следователи заявили, что молодые люди "анархистских взглядов" читали запрещенную литературу и смотрели фильмы с инструкциями "по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств". Они также якобы отрабатывали навыки в заброшенном доме, на пустырях и стройках.​

В ведомстве не назвали имена подозреваемых. В СК также не уточнили, найдено ли у них какое-либо оружие. В пресс-службе ФСБ РИА "Новости" сообщили, что одного подростка отправили в СИЗО, двое других признали вину, их отпустили под домашний арест.



Уголовная статья, по которой обвиняют подростков, предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишение свободы (к несовершеннолетним оно применяться не может), а минимальный срок заключения по этой статье - 15 лет.

В апреле в том же Красноярске следователи возбудили уголовные дела о подготовке к теракту, обучении терроризму и изготовлении взрывчатки в отношении 14-летнего подростка, планировавшего, по версии следствия, нападение на школу.

После взрыва в управлении ФСБ Архангельска, который совершил в 2018 году 17-летний Михаил Жлобицкий, в Москве арестовали 14-летнего на тот момент Кирилла Кузьминкина, который переписывался со Жлобицким. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывчатки и отправили в СИЗО. Впоследствии меру пресечения изменили, дело ещё не дошло до суда.