Суд обязал лидера "Отрядов Путина" выплатить 300 тысяч рублей за клевету

В Краснодаре суд обязал лидера общественного движения "Отряды Путина" Марата Динаева выплатить 300 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о правозащитнике Сергее Чайковском. Также суд постановил опровергнуть эти сведения в интернете.

В 2018 году Динаев опубликовал на своём ютьюб-канале несколько видеороликов, в которых утверждал, что Чайковский работает на ЦРУ и планирует вмешаться в ход выборов в Госдуму.

Комментируя решение краснодарского суда, истец заявил, что удовлетворен им. "Марат Динаев неоднократно в своих видео говорил о том, что в этой стране за любовь к Путину нужно платить. Если Путин действительно так дорог ему, то он согласится с решением судьи", – резюмировал Чайковский.