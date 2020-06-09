Суд обязал лидера "Отрядов Путина" выплатить 300 тысяч рублей за клевету

В Краснодаре суд обязал лидера общественного движения "Отряды Путина" Марата Динаева выплатить 300 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о правозащитнике Сергее Чайковском. Также суд постановил опровергнуть эти сведения в интернете.
В 2018 году Динаев опубликовал на своём ютьюб-канале несколько видеороликов, в которых утверждал, что Чайковский работает на ЦРУ и планирует вмешаться в ход выборов в Госдуму.
Комментируя решение краснодарского суда, истец заявил, что удовлетворен им. "Марат Динаев неоднократно в своих видео говорил о том, что в этой стране за любовь к Путину нужно платить. Если Путин действительно так дорог ему, то он согласится с решением судьи", – резюмировал Чайковский.
- "Отряды Путина" – общественное движение, созданное основателем благотворительного фонда "Социальная справедливость", краснодарским бизнесменом Маратом Динаевым, и состоящее, в основном, из женщин пенсионного возраста. Своими целями движение провозглашает защиту президента России Путина и борьбу с оппозицией. В числе акций, проведённых "Отрядами Путина" – нападение на штаб Алексея Навального в Краснодаре в 2018 году. В среде оппозиции считают, что на самом деле Динаев преследует исключительно коммерческие цели.
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