В Москве участника "Бессрочного протеста" арестовали на 18 суток

Пресненский суд Москвы арестовал на 18 суток участника "Бессрочного протеста" Матвея Александрова, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

5 июня Александров вместе с ещё несколькими активистами принял участие в стихийной прогулке по улице, во время которой скандировал лозунг "Россия будет свободной!". За несколько часов до этого оппозиционеров задержали на пикете за свободу собраний и против полицейского произвола, который проходил возле здания столичного управления МВД, но затем отпустили до суда.

Другого участника прогулки 5 июня, которую суд признал организованным шествием, Дмитрия Иванова, оштрафовали на тысячу рублей.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает, что во время рассмотрения дел активистов около здания Пресненского суда был задержан ещё один участник "Бессрочного протеста", бывший обвиняемый по "московскому делу" Самариддин Раджабов. Его доставили в отдел полиции, оформив административный протокол, и оставили в ОВД на ночь до суда.

Кроме того, во вторник пятерых оппозиционных активистов, вышедших с пикетами в поддержку участников "Бессрочного протеста", задержали возле здания администрации президента России. Сообщается, что их доставили в отдел полиции по району Китай-город.