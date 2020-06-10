В Москве на 79 году жизни умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин, сообщают издание "База" и газета "Комсомольская правда".

По данным изданий он больше месяца лечился от коронавирусной инфекции, больше трёх недель пролежав в реанимации.

Трушкин был автором и редактором на Центральном телевидении СССР, написал несколько книг. Со скетчами его авторства выступали Нахим Шифрин, Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Клара Новикова и Владимир Винокур.

Он был ведущим программы на ТВЦ, написал несколько сценариев.