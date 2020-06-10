"Диссернет" нашел плагиат в научной работе главы Мурманской области

Проект "Диссернет" нашел большое число заимствований в диссертации губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на соискание степени кандидата юридических наук. На экспертизу обратила внимание "Новая газета".

В научной работе на тему "Договор теплоснабжения в российском гражданском праве", которую Чибис защитил в 2006 году, из 185 страниц - только 17 оказались полностью оригинальным текстом. Диссертацию глава Мурманской области защитил во время работы в администрации Чувашской Республики.

Большая часть оказалась скопирована из работ Елены Блинковой, под руководством которой в Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний была выполнена диссертация. Ссылки на них присутствуют в библиографическом списке, однако не соответствуют объему совпадающих материалов.

Ранее эксперты "Диссернета" нашли плагиат в диссертационной работе губернатора Калининградской области Антона Алиханова.