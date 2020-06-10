В Дагестане отменили мягкий приговор бывшему полицейскому

Верховный суд Дагестана отменил приговор полицейскому на пенсии Тагиру Велагаеву, которого ранее осудили на два года ограничения свободы за убийство бывшей жены. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвоката семьи убитой на слишком мягкий приговор. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в другом составе суда. В случае, если суд снова назначит Велагаеву мягкий приговор, правозащитники намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Трагедия произошла ночью 5 февраля 2019 года в Махачкале. Тагир Велагаев в нетрезвом состоянии явился к бывшей жене домой. Он нанёс ей 4 удара рукояткой травматического пистолета по голове и задушил. Завёрнутый в ковёр труп обнаружили только через 12 дней, когда соседи почувствовали неприятный запах в подъезде. После задержания Велагаев написал явку с повинной. На допросе он сообщил, что не помнит, как душил бывшую жену. Но признал, что забрал телефоны и ключи, а затем выбросил их по дороге.

Бывшего полицейского признали виновным в убийстве в состоянии аффекта.

10 марта суд в Махачкале приговорил его к двум годам ограничения свободы. Это наказание означает, что осужденному нельзя выезжать из региона, выходить из дома ночью и посещать массовые мероприятия. Кроме того, необходимо постоянно отмечаться в полиции.