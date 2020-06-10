Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме в 1986 году, передаёт Aftonbladet. Главный подозреваемый покончил жизнь самоубийством, поэтому обвинением ему решено было не предъявлять. Однако он известен следствию и был назван на пресс-конференции в среду.

Пальме был убит в феврале 1986 года двумя выстрелами в спину на выходе из кинотеатра, он шёл с женой и ребёнком. Убийца скрылся с места преступления. Причастными к убийству в разные время называли спецслужбы Югославии и Южной Африки, курдских сепаратистов, ЦРУ и организованную преступность. В 1988 году за преступление к пожизненному сроку был приговорён Кристер Петтерссон, в 1989 году он был оправдан.

Расследование продолжалось десятки лет, были опрошены 10 тысяч человек. К делу были приобщены более 22 тысяч улик. По утверждению прокуратуры, премьер-министра мог убить графический дизайнер Стиг Энгстрём. Он допрашивался как свидетель покушения. В 2000 году он покончил с собой. На пресс-конференции отметили, что следствие не уверено, что улик против него было бы достаточно для суда.

Пальме был премьер-министром Швеции с 1969 по 1976 и затем с 1982 по 1986. Он прославился как выдающийся оратор и как человек, предлагавший посредничество королевства при решении международных конфликтов. Он критиковал войну во Вьетнаме и апартеид в Южной Африке, поддерживал коммунистический режим на Кубе и в Никарагуа. Действующий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал убийство Пальме “открытой раной” общества и днём, “когда Швеция потеряла невинность”.