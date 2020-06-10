В Челябинске арестованы трое активистов партии "Другая Россия"

В Челябинске арестованы трое членов незарегистрированной партии "Другая Россия" – Артём Голубев, Михаил Просвирин и Александр Крышка. Об этом сообщается на сайте партии.

Против них возбуждено уголовное дело по статье о деятельности запрещенной организации. Следствие ведёт областное управление ФСБ.

Они были задержаны ночью 8 июня у здания прокуратуры Ленинского района Челябинска, во время акции против полицейского произвола.

В понедельник у лидера челябинского отделения "Другой России" Ивана Алексеева сотрудники ФСБ провели обыск, в ходе которого изъяли компьютер и планшет. По словам Алексеева, его подозревают в организации деятельности экстремистского сообщества.

В "Другой России" считают, что дело по экстремистской статье было сфабриковано провокаторами и сотрудниками ФСБ Челябинска, а на арестованных активистов "может оказываться моральное и физическое давление с целью получения необходимых следствию показаний".

"Новой газете" Алексеев сообщил, что сотрудники ФСБ ему рассказали, будто обыски связаны с подготовкой поджога местной прокуратуры. Сам он связывает задержания с акцией против памятника чехословацким легионерам в начале мая.

Тогда на сайте "Другой России" было опубликовано видео, на котором молодые люди с кувалдой пытаются разрушить монумент чехословацким легионерам, погибшим в Челябинске и его окрестностях во время Гражданской войны. Рядом они развернули баннер с надписью: "За Конева ответите!".

Посольство Чехии в России выразило решительный протест против осквернения памятника в Челябинске. Областное управление МВД возбудило уголовное дело о вандализме.