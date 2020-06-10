Суд по делу "Боинга": Москва предлагала судить обвиняемых в России

Москва предлагала взять на себя суд над российскими гражданами, которых международное следствие считает причастными к авиакатастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Обвиняемых хотели судить по статье за убийство по уголовному праву. Это означает, что Россия не признаёт их участниками вооруженного конфликта со своей стороны. Об этом заявило обвинение на заседании суда в Нидерландах.

Прокуроры напомнили, что Россия отвергает своё участие в вооружённом конфликте на востоке Украины. При этом у обвинения нет данных о том, что представители сепаратистов находились под руководством российского командования.

Процесс по делу о крушении "Боинга" возобновился в понедельник, 8 июня. Накануне сторона обвинения отвергла российские аргументы об ответственности за авиакатастрофу Украины. У следствия также пока нет окончательной ясности о том, кто был оператором "Бука" и какова была причина запуска ракеты.