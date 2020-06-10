На журналиста Радио Свобода составили протокол о фейке про COVID-19

Внештатного корреспондента Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяну Вольтскую 9 июня вызвали в полицию, чтобы составить протокол о распространении ложной информации о коронавирусной инфекции. Об этом сообщил "Центр защиты прав СМИ", сотрудники которого оказывают правовую помощь журналистке и редакции Русской службы РСЕ/РС. На Вольтскую составлен административный протокол, предусматривающей штрафы за распространение ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах.

В апреле 2020 года на сайте Север.Реалии (региональный проект Русской службы "Радио Свобода") опубликована статья Вольтской "Людей принудительно отключают". В нём врач-реаниматолог рассказывает о нехватке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Санкт-Петербурга. По его словам, врачи испытывают дефицит оборудования и средств защиты, иногда им приходится решать вопрос об отключении "безнадежных" больных от аппаратов ИВЛ, чтобы попытаться спасти жизнь другим пациентам.

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку "публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", что могло привести к возбуждению уголовного дела, а Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры потребовал от редакции удаления материала с сайта.

Редакция Русской службы уверена в достоверности и надёжности распространённой информации. Как заявил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай, опубликованное на сайте Север.Реалии интервью представляет собой отважное и заслуживающее доверие свидетельство человека, который рассказал о том, как обстоят дела в борьбе с критической ситуацией в сфере охраны здоровья. "Российская аудитория заслуживает того, чтобы познакомиться с этим свидетельством, и наша Русская служба обеспечила своим читателям такую возможность, – считает Флай. – Граждане России во время пандемии имеют право на всё больший доступ к новостям и информации о том, что происходит в их стране, они не заслуживают попыток подвергнуть цензуре сообщения о недостаточно успешных действиях властей". В мае Русская служба провела ещё одно расследование условий работы врачей, борющихся с пандемией коронавируса, которое - на основании бесед с двумя десятками медицинских специалистов из разных регионов России – подтвердило основные выводы, содержащиеся в статье Вольтской.

Проверку публикации проводило Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК, позже передавшее материалы в ОВД Гатчинского района Ленинградской области. Адвокаты Вольтской предполагают, что Следственный комитет решил не возбуждать уголовное дело, и сейчас журналистке грозит штраф за административное правонарушение.

В марте 2020 года Госдума ввела уголовное наказание за распространение недостоверной информации об опасных для жизни и здоровья обстоятельствах. За это можно получить штраф до 2 миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет. Административное наказание за аналогичное правонарушение предусматривают штрафы до 5 миллионов рублей, а при повторном – до 10 миллионов.