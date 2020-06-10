Суд взыскал 120 тысяч с семьи ребёнка, сбитого чиновницей на машине

В Мурманске суд взыскал 120 тысяч рублей с семьи 12-летнего Генриха Ширшова, который два года назад, катаясь на велосипеде, был сбит машиной с сотрудницей Министерства образования области за рулём.

Лилия Хоруженко требовала через суд компенсацию за царапины на автомобиле и сломанное зеркало заднего вида. При этом у ребёнка были выбиты передние зубы, диагностированы перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы. В ГИБДД не нашли вины чиновницы в аварии, установив, что Генрих Ширшов выехал на велосипеде на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог.

Сообщается, что на момент инцидента Лилия Хоруженко курировала в министерстве образования, в том числе, вопросы безопасности детей на дорогах.