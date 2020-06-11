Суд со второго раза принял иск RT к Навальному, Соболь и Znak.com

Арбитражный суд Москвы со второй попытки принял исковое заявление АНО "ТВ-Новости" (юридическое лицо российского государственного телеканала Russia Today) к Алексею Навальному, Любови Соболь и учредителю Znak.com Аксане Пановой . Информация об этом появилась в электронной картотеке суда, сообщает Znak.com . Первое заседание назначено на 15 сентября.

Первоначальный иск о защите деловой репутации, поданный 7 июня, суд оставил без движения из-за нарушений.

Пресс-служба телеканала тогда объясняла РБК, что иск подан после расследования команды Навального о накрутках просмотров RT в ютьюбе . В расследовании Любовь Соболь обвинила телеканал в том, что тот использует порносайты для увеличения числа просмотров роликов.

RT обвинения отрицает. "В ролике про „порнонакрутки“ Навальный и Ко. оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках (только на этой неделе был расстрелян наш стрингер в Йемене). Плюнуть Навальному в лицо нам не позволяют приличия и закон — остается судиться", — заявили в пресс-службе телеканала.

Znak.com опубликовал новость про расследование ФБК, что позволило сделать учредителя издания соответчиком.

Требования истца в картотеке суда не указаны. В редакцию издания иск пока не поступал.