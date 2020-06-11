Сайт госуслуг призывает жителей регионов голосовать за поправки

На сайте госуслуг в регионах призывают голосовать за поправки в Конституцию. На это обратил внимание пользователь Tjournal из Санкт-Петербурга, сообщает телеканал "Дождь".

В левом верхнем углу сайта в Петербурге размещен баннер с текстом: "С Госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию". Аналогичный баннер появляется для пользователей из других 11 регионов, которые проверил Tjournal, поменяв геолокацию сайта. Это - Краснодарский край, Чечня, Свердловская, Тульская, Калининградская области, Татарстан, Башкирия, Еврейская автономная область, Хабаровский и Красноярский края, а также аннексированный Россией Крым.

При этом если выбрать Москву, баннер появляется с другим текстом: "Изменения в Конституцию на Госуслугах: голосуйте на участке, дома, онлайн!"

Ранее организаторы кампании "НЕТ!", которые выступают против поправок в Конституцию, пожаловались на агитацию со стороны ЦИК. Они обратили внимание, что на сайте для онлайн-голосования опубликованы комментарии общественных деятелей, призывающих одобрить изменения в Конституции.

Участники кампании также направили в Центризбирком жалобу на материалы для информирования участников общероссийского голосования, которые размещены на сайте ЦИК. Они утверждают, что в этих материалах содержится агитация за поправки в Конституцию, и просят комиссию удалить незаконную агитацию со своего официального сайта. Об этом пишут "Ведомости".

В жалобе отмечается, что плакат "Поправки к Конституции Российской Федерации" содержит ряд утверждений, которые направлены на создание положительного представления о последствиях вступления поправок в силу. Согласно избирательному законодательству, это является одной из форм агитации. При этом плакат вводит участников голосования в заблуждение, считают авторы жалобы. Например, в блоке "Социальные гарантии" говорится, что "никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи", хотя сами поправки не содержат такой гарантии.