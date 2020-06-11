Суд освободил по УДО ученого Лапыгина, осужденного за госизмену

Суд в Твери освободил условно-досрочно 79-летнего ученого Владимира Лапыгина, ранее осужденного к семи годам колонии по обвинению в государственной измене. Об этом сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ожидается, что Лапыгин покинет колонию через 10 суток – после вступления решения суда в законную силу, если оно не будет обжаловано.

В сентябре 2016 года суд в Москве приговорил сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина к 7 годам лишения свободы. По версии следствия, ученый переслал в Китай файл с секретной программой аэродинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппаратов. Сам Лапыгин вину не признает. Он заявил, что работал в научно-исследовательском институте по совместительству и к государственным секретам доступа не имел.

Лапыгину дважды отказывали в помиловании, несмотря на то что к Владимиру Путину с просьбой помиловать его обратились 23 ученых. Один из них, 75-летний Виктор Кудрявцев, позднее тоже был обвинен в госизмене.

"Мемориал" признал Владимира Лапыгина политзаключенным.