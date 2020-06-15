Спасибо промолчавшим. Алексей Цветков – о пандемии расизма

Тот факт, что в русскоязычном мире открытых расистов хватает с лихвой и что на них, в отличие от других миров, не стоит печать заведомой отверженности, к сожалению, не новость. Новость сводится разве к тому, что в момент расового кризиса в США они ринулись в первые ряды партера, и их голоса слились в дружный хор. Самым одиозным солистом, хотя выбирать есть из кого, стал историк Марк Солонин, и если у него и была прежде какая-то репутация, сегодня она лежит в руинах. Ссылки, впрочем, приводить не буду, потому что брезгую, на то и Google.

По-настоящему печально не это. Печально то, что люди из, казалось бы, противоположного лагеря, которые поторопились дать мракобесам отповедь, на самом деле либо сомкнулись с ними в едином строю, либо возразили так, что уж лучше бы промолчали. Из десятков примеров приведу лишь два, потому что в противном случае будет просто негде остановиться.



Некоторым, например, показалось, что лозунг протестующих афроамериканцев и их единомышленников, “Жизни чёрных имеют значение”, сам по себе содержит расистский заряд, и можно сформулировать лучше, например: “Все жизни имеют значение”. Напишешь такое – и отходишь в сторону полюбоваться своей расовой нелицеприятностью. И действительно, с высоты их птичьего полета этот лозунг может показаться всеохватнее. Мы, дескать, одинаково скорбим по всем невинно пострадавшим, независимо от цвета кожи, пола, религиозных убеждений и т. д. Но почему же тогда, позволю себе спросить, ваши лица омрачились этой универсальной скорбью именно в тот момент, когда весь мир охвачен возмущением по поводу обращения полиции в США именно с чернокожими? И почему ещё вчера никто не мог прочитать этой неизбывной скорби на ваших лицах, хотя поводов каждый день более чем достаточно?

Контекст имеет свойство искажать смысл высказывания, в том числе до полной противоположности. Если вы, гордясь победой сил добра над нацизмом, решите в годовщину поприветствовать вашего немецкого приятеля, вполне себе антифашиста, словами "Да здравствует победа!" по-немецки, это может обернуться серьезным недоразумением, и вовсе не потому, что он против победы. В США картина в чем-то схожая: лозунг "Все жизни имеют значение" был выдвинут несколько лет назад людьми, озабоченными в основном жизнями белых, и в глазах афроамериканского населения он однозначно выглядит расистским. Напомню: мы в Советском Союзе так универсально скорбели по жертвам нацистских лагерей смерти, что шесть миллионов евреев просто выпали в подстрочное примечание, и это в лучшем случае.

Прежде чем завести себе мнение о чём бы то ни было, всегда полезно ознакомиться с фактами, а с этим у нас плохо

Другой пример: массовые преклонения колена в ходе церемоний в поддержку протестов стали для многих россиян, предположительно приверженцев расового равенства, объектом насмешек и презрения. Дескать, это унизительное признание вины, которой мы за собой не чувствуем. Но Мартин Лютер Кинг, исторический основоположник этого жеста, вовсе не имел в виду унижения. В 1965 году он и его соратники преклонили колени у здания суда в городе Сельма, штат Алабама, где проходил процесс по делу участников мирных протестов против сегрегации. А в 2016 году этот жест повторил американский футболист Колин Кэперник, преклонив колено во время исполнения государственного гимна США, опять же в знак протеста против гибели афроамериканцев от рук полиции. Стандартная поза при исполнении гимна – стоя, сняв головной убор и прижав правую руку к сердцу. И в жесте Кэперника, который отчасти поплатился своей спортивной карьерой, никакого унижения не было, как и в случае Кинга, это был прямой вызов и знак солидарности с жертвами.

Прежде чем завести себе мнение о чём бы то ни было, всегда полезно ознакомиться с фактами, а с этим у нас плохо. Даже самая поверхностная статистика показывает, что гордая поза “над схваткой” несостоятельна. Афроамериканцы составляют примерно 13 процентов от населения США, и тем не менее от рук полиции их гибнет втрое больше, чем остальных. Да, их непропорционально много среди осуждённых, примерно 33 процента, но отчасти как раз потому, что их чаще останавливают и обыскивают. Если при этом найдут, скажем, марихуану, это как минимум предварительное заключение, а то и тюремный срок со многими вытекающими последствиями. При этом, как показывает статистика, и белые, и чёрные употребляют марихуану примерно одинаково.

И вот ещё одна несостоятельная уловка, на этот раз в основном среди белых иммигрантов в США. Нас, дескать, там не было в эпоху рабства и работорговли, следовательно, на нас нет никакой вины и ответственности. Нас там действительно не было, но по приезде мы получили готовые расовые преимущества, и вполне ими пользуемся, сознательно или нет. Несмотря на расхожие легенды о расовых предпочтениях, очень многие работодатели, если только они не получают федеральных дотаций, засчитывают наш "правильный" цвет кожи как плюс. Но важнее всего, что человек с таким цветом кожи избавлен от неотступного страха перед полицией, когда он ходит по улице или сидит за рулем. Практически в каждой афроамериканской семье, включая образованные и состоятельные, родителям рано или поздно приходится объяснять детям, что в случае контакта с полицейским надо вести себя с полным смирением и выполнять все требования, а в автомобиле держать руки все время на виду – во избежание летального исхода. Тут бы можно привести список жертв, но боюсь, что он отвлечет нас надолго.

Существует такая вещь, как культурная дистанция, этот вечный источник недоразумений и конфликтов. Выйдешь, бывало, с ребятами из лесу, а навстречу какие-то несуразные. И армяки на них клоунские, и онучей приличных ни на одном, а лапти вообще сплетены не пойми как. Ну и несут к тому же чистую околесицу, ни слова по-человечески. Как тут прикажете поступать? Умный промолчит, глупый зальется ехидным смехом.

Увы, в такой раскаленной ситуации нам свойственно грузить аргументы на свою чашу весов, игнорируя противоположную. Трудно было не заметить повсеместного мародерства и легко преувеличить его масштабы, если не помнишь бунтов, пожаров и жертв 1968 года, после убийства Кинга. Почему-то никому не приходит в голову, что мы люди и всегда остаемся людьми, и если завтра по всей планете пройдут стихийные демонстрации в защиту исключительно добра и красоты, без разбитых витрин и даже поджогов дело вряд ли обойдется. А уж на волне возмущения всегда найдутся добровольцы прибрать плохо лежащее. И ещё: тем из нас, кто трудится в академической сфере, больно от погромов культуры прошлого и наступления на свободу слова во имя фантомного равенства, которого все равно не добиться репрессиями и обратной дискриминацией. Очень уж соблазнительно принять сознание собственной правоты за вседозволенность, а благородство цели за оправдание средств. Но одна несправедливость не гасит и не оправдывает другую. Некоторые из победителей во Второй мировой войне не любят, когда им напоминают о многомиллионной статистике изнасилований, грабежей и депортаций, ознаменовавших победу, и о десятках тысяч погибших в ходе этих депортаций. Но это вовсе не значит, что не стоило браться за оружие.

Алексей Цветков – публицист и политический комментатор

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции