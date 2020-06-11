Полиция нашла неуважение к власти в юмористическом ролике

В Уссурийске городской отдел МВД проверяет юмористический ролик о задержании полицейского, хранившего дома коробки с деньгами. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Приморскому краю.

В полиции настаивают, что информация в ролике не соответствует действительности, а герой видео, подполковник Алексей Андрейченко, никогда не проходил службу в местном отделе МВД.

В ведомстве заявляют, что "распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти". Там также отметили, что герой ролика носит форму сотрудника МВД, что квалифицируется как административное правонарушение. Наказание по статье о неуважении к власти предусматривает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Внимание полиции привлек ютьюб-канал и инстаграм BARAKuda, где публикуются юмористические ролики о вымышленном депутате Виталии Наливкине, который представляет собирательный гротескный образ российских чиновников.

В последнем видео Наливкин помогает задержать (опять же вымышленного) подполковника полиции Алексея Андрейченко, который хранит дома "сотни килограммов денег", полученные за "незаконный оборот дикорастущих биоресурсов". Изъятые коробки с пачками денег обещают передать "в бюджет уссурийского района для дальнейшего улучшения его инфраструктуры".

Сюжет каждого ролика на канале выстраивается по одному принципу — жители Уссурийска сталкиваются с проблемой, которую в итоге удаётся решить "председателю исполнительного комитета в городе Уссурийске" Виталию Наливкину.

Над проектом работает большая команда. Режиссёром и продюсером шоу выступает Андрей Клочков, а бюджет каждого ролика составляет от пяти до 10 тысяч рублей, сообщает издание "Весьма". Авторы видеороликов признаются, что цель проекта заключается в привлечении внимания к реальным проблемам Уссурийска.