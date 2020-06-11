Владимир Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Объяснять населению суть поправок к Конституции в оставшиеся до голосования 1 июля дни будет сам президент, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух человек, близких к администрации президента, и на федерального чиновника. Владимир Путин проведет серию специальных совещаний с общественниками, возможно, обращение к народу. Но до или после голосования оно состоится, пока непонятно. Совещания запланированы на День медика 21 июня и День молодежи 27 июня. В последнем случае в стране уже будет идти досрочное голосование.
"Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения", – сказал изданию человек, близкий к администрации. У президента было 2,5 месяца ограничения публичной активности из-за коронавируса, и он его будет наверстывать, говорят политологи: людям нужно срочно напомнить о сути поправок и их актуальности.
"До голосования все ключевые события президентской повестки будут так или иначе использоваться для продвижения конституционной темы – и День России [12 июня], и парад Победы [24 июня]. Ясно, что в нынешних условиях борьбы с эпидемией особое значение имеет и День медработника, который в этом году приходится на 21 июня", – сказал "Ведомостям" руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.
- Главная поправка в Конституцию – обнуление президентских сроков Путина, которое позволит ему снова выдвигаться на выборах в 2024 и 2030 годах. Но всего поправок 206.
- Согласно опросу ВЦИОМ, на голосование готовы прийти 67% россиян, а проголосовать за – 61%. Цифры "Левада-центра" по явке аналогичны цифрам ВЦИОМ, но по итогам голосования — куда менее определенны: 44% за, 32% против и 24% неопределившихся.
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