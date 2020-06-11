Владимир Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Объяснять населению суть поправок к Конституции в оставшиеся до голосования 1 июля дни будет сам президент, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух человек, близких к администрации президента, и на федерального чиновника. Владимир Путин проведет серию специальных совещаний с общественниками, возможно, обращение к народу. Но до или после голосования оно состоится, пока непонятно. Совещания запланированы на День медика 21 июня и День молодежи 27 июня. В последнем случае в стране уже будет идти досрочное голосование.

"Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения", – сказал изданию человек, близкий к администрации. У президента было 2,5 месяца ограничения публичной активности из-за коронавируса, и он его будет наверстывать, говорят политологи: людям нужно срочно напомнить о сути поправок и их актуальности.

"До голосования все ключевые события президентской повестки будут так или иначе использоваться для продвижения конституционной темы – и День России [12 июня], и парад Победы [24 июня]. Ясно, что в нынешних условиях борьбы с эпидемией особое значение имеет и День медработника, который в этом году приходится на 21 июня", – сказал "Ведомостям" руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.