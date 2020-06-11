Суд счёл нарушением работу российского журналиста без аккредитации в МИД

Кемеровский суд посчитал нарушением работу журналиста без аккредитации в МИД. Впервые российскому журналисту, сотрудничающему с иностранным телеканалом, вынесли предупреждение. Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ.

15 апреля журналист Роман Янченко собирал в Новокузнецке материалы для польской телекомпании "Белсат TV". Он сотрудничает с ней как внештатный корреспондент. Во время съемки одиночных пикетов журналиста задержали полицейские. На него составили протокол об административном правонарушении. Полицейские посчитали, что журналист иностранного СМИ должен иметь аккредитацию при МИД России.

Янченко – журналист-фрилансер. Он имеет российское гражданство и постоянно проживает в России. У него нет статуса иностранного корреспондента, поэтому получение аккредитации в МИД ему не требуется, утверждают юристы.

Коллеги Янченко связывают претензии со стороны полиции с его профессиональной деятельностью. Журналист пишет материалы о региональных проблемах, которые замалчивают власти и подконтрольные им издания, говорится в сообщении Центра защиты прав СМИ.