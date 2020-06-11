Росгвардейца, угрожавшего подкинуть москвичу наркотики, уволили

Сотрудника Росгвардии, угрожавшего подкинуть наркотики москвичу, который громко слушал музыку в своей квартире, уволили. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее в пресс-службе московского управления сообщили, что сотрудника вневедоственной охраны Росгвардии привлекли к "строгой дисциплинарной ответственности", назвав такое поведение недопустимым.

Наказание сотрудника Росгвардии прокомментировал в твиттере Алексей Навальный. "Ну да, за твит сажают на 5 лет, а за угрозу подбросить наркотики, сказанную при исполнении – выговор", - написал политик.

Ранее в интернете появилось видео, на котором приехавшие по вызову соседки сотрудники Росгвардии, находясь в квартире москвича, угрожают ему подбросить наркотики. "Сейчас тебе наркоту подкинут и поедешь в тюрьму, понял?", — говорит один из них.

Как рассказал изданию "Блокнот" очевидец, сотрудники Росгвардии вели себя бесцеремонно, зашли в комнату в уличной обуви, несмотря на карантин, закрыли дверь и, по его словам, начали оскорблять соседа, на которого поступила жалоба - около пяти вечера он слушал музыку, что не понравилось соседке. После того, как он выложил видео с угрозами росгвардейца в интернет, к нему пришли люди в штатском и попросили "тихо-мирно удалить его".