Республиканцы в Конгрессе предложили жёсткие санкции против России

"Комитет республиканских исследований" – наиболее многочисленная внутрипартийная группа в республиканской фракции Палаты представителей США – разработала рекомендации об ужесточении политики Вашингтона в отношении России.

В подготовленном комитетом докладе под названием "Усиление Америки и противостояние глобальным угрозам" речь идёт о предложениях по противодействию Ирану, Китаю и России – странам, власти которых республиканцы считают противниками Америки.

В разделе, посвящённом России, говорится о необходимости "стратегии сдерживания" для того, чтобы остановить агрессивное поведение Кремля. Эта стратегия включает в себя "наиболее жёсткий пакет санкций, когда-либо предложенный Конгрессу". Этот пакет, по мнению авторов доклада, должен включать в себя вторичные (то есть распространяющиеся на другие страны) санкции против российских нефтегазовых активов, санкции против российского внешнего долга, а также обозначение России как государства – спонсора терроризма, что автоматически влечёт наложение на неё дополнительных санкций. Авторы доклада считают, в частности, что российские власти спонсируют признанными в США террористическими организации "Хезболлах", ХАМАС и "Русское имперское движение".

Одна из предложенных мер – отключение России от международной системы банковских транзакций SWIFT. Предлагается внести российский Внешэкономбанк и ряд других физических и юридических лиц в санкционный список. Среди прочих, упомянуты "руководители российской пропаганды" (без имён), а также люди, продвигающие российские интересы в других странах, таковыми названы украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. Сказано также о необходимости усиления поддержки Украины и Грузии.

Обоснование для таких мер – действия России, которые республиканцы считают враждебными американским интересам, в частности, на Ближнем Востоке, в Венесуэле, на Украине.

При этом предлагается разработать новые меры по "прямому общению с российским народом и поддержке его устремлений к демократии и соблюдению прав человека". Речь идёт в том числе о поддержке российских продемократических активистов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, "что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться".

В докладе также идёт речь о более жёстких мерах по отношению к Китаю и Ирану.