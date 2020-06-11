Республиканцы в Конгрессе предложили жёсткие санкции против России

"Комитет республиканских исследований" – наиболее многочисленная внутрипартийная группа в республиканской фракции Палаты представителей США – разработала рекомендации об ужесточении политики Вашингтона в отношении России.
В подготовленном комитетом докладе под названием "Усиление Америки и противостояние глобальным угрозам" речь идёт о предложениях по противодействию Ирану, Китаю и России – странам, власти которых республиканцы считают противниками Америки.
В разделе, посвящённом России, говорится о необходимости "стратегии сдерживания" для того, чтобы остановить агрессивное поведение Кремля. Эта стратегия включает в себя "наиболее жёсткий пакет санкций, когда-либо предложенный Конгрессу". Этот пакет, по мнению авторов доклада, должен включать в себя вторичные (то есть распространяющиеся на другие страны) санкции против российских нефтегазовых активов, санкции против российского внешнего долга, а также обозначение России как государства – спонсора терроризма, что автоматически влечёт наложение на неё дополнительных санкций. Авторы доклада считают, в частности, что российские власти спонсируют признанными в США террористическими организации "Хезболлах", ХАМАС и "Русское имперское движение".
Одна из предложенных мер – отключение России от международной системы банковских транзакций SWIFT. Предлагается внести российский Внешэкономбанк и ряд других физических и юридических лиц в санкционный список. Среди прочих, упомянуты "руководители российской пропаганды" (без имён), а также люди, продвигающие российские интересы в других странах, таковыми названы украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. Сказано также о необходимости усиления поддержки Украины и Грузии.
Обоснование для таких мер – действия России, которые республиканцы считают враждебными американским интересам, в частности, на Ближнем Востоке, в Венесуэле, на Украине.
При этом предлагается разработать новые меры по "прямому общению с российским народом и поддержке его устремлений к демократии и соблюдению прав человека". Речь идёт в том числе о поддержке российских продемократических активистов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, "что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться".
В докладе также идёт речь о более жёстких мерах по отношению к Китаю и Ирану.
- Как правило, санкционная политика строится в США на двухпартийной основе, то есть основные параметры санкционных законопроектов согласовывают демократы и республиканцы в Конгрессе. Недавно принятый закон о противостоянии противникам Америки посредством санкций, в соответствии с которым были усилены санкции против России, также носил двухпартийный характер, как и инициатива о санкциях против газопровода "Северный поток – 2".
- Президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что "хочет поладить с Россией", и воздерживается от критики Владимира Путина. При этом он же отмечает, что проводит самую жёсткую политику по отношению к Москве за всё время.
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