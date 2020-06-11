ЕС начнёт открывать границы с 1 июля. Пока не для граждан России

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС, входящим в Шенгенскую зону, начать с 1 июля поэтапное открытие внешних границ, закрытых с середины марта в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Комиссия рассчитывает, что к этому моменту будут в основном сняты ограничения на передвижения между самими странами Шенгенской зоны.

До 30 июня границы ЕС для граждан третьих стран - кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости - останутся закрытыми. С 1 июля Еврокомиссия рекомендует открыть въезд для ряда категорий иностранцев - в частности, для студентов и высококвалифицированных работников - однако не для туристов.

Вместе с тем рекомендовано с 1 июля открыть границы для граждан ряда балканских стран, не входящих в ЕС.

Дальнейшее открытие границ, как говорится в рекомендации, должно происходить скоординированно и с учётом ряда критериев. Главный из них - эпидемиологическая ситуация в странах, с которыми будут открываться границы, не должна быть хуже, чем в странах Шенгенской зоны, и сами эти страны должны открыть свои границы для граждан ЕС.

Об открытии въезда в ЕС для граждан России речи пока не идёт.

Разработаны также критерии для возобновления выдачи виз консульствами стран Шенгенской зоны, однако конкретная дата пока не названа.

Рекомендации Еврокомиссии должны формально одобрить страны-члены ЕС.

В большинстве стран Евросоюза число новых случаев инфицирования и смертей от коронавирусной инфекции в последние недели снижается.