Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Швейцарии разрешили заключать однополые браки

Парламент Швейцарии проголосовал за заключение брачных союзов для однополых партнёров. Кроме того, женщины в однополых союзах получили возможность делать искусственное оплодотворение с помощью донорской спермы. С инициативой легализации однополых браков семь лет назад выступила Зелёная либеральная партия.

Федерально-демократический союз Швейцарии заявил, что будет добиваться отмены решения.

Создание однополых союзов и партнёрств разрешено в большинстве стран Центральной Европы. Однако официальное заключение браков и усыновление детей однополыми парами пока что разрешено только в Австрии и Германии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG