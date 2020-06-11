В Швейцарии разрешили заключать однополые браки

Парламент Швейцарии проголосовал за заключение брачных союзов для однополых партнёров. Кроме того, женщины в однополых союзах получили возможность делать искусственное оплодотворение с помощью донорской спермы. С инициативой легализации однополых браков семь лет назад выступила Зелёная либеральная партия.

Федерально-демократический союз Швейцарии заявил, что будет добиваться отмены решения.

Создание однополых союзов и партнёрств разрешено в большинстве стран Центральной Европы. Однако официальное заключение браков и усыновление детей однополыми парами пока что разрешено только в Австрии и Германии.