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Россию обвинили в давлении на Международный уголовный суд

Помпео и Барр на совместном бриффинге 11 июня

США обвинили Россию в попытках повлиять на работу Международного уголовного суда (МУС).

"Иностранные державы вроде России манипулируют МУС, преследуя свои интересы", - заявил в четверг американский генпрокурор Уильям Барр. Комментарий прозвучал на брифинге, связанном с указом президента Дональда Трампа об ограничениях на поездки и экономических санкциях против чиновников МУС.

Этот указ Трамп подписал ранее 11 июня. В нём говорится об ответственности сотудников МУС, которые имеют непосредственное отношение к расследованиям действий американских военных и сотрудников разведки в Афганистане – на предмет возможного совершения ими военных преступлений.

Госсекретарь США Майк Помпео, который присутствовал на брифинге вместе с Барром, указал на проводимые Международным уголовным судом расследования как в отношении американских военных, так и в отношении их союзников, в частности, Израиля. Помпео отметил крайне политизированный характер деятельности МУС, отмечает "Голос Америки".

В заявлении Белого дома, посвященном решению о санкциях, указывалось на веские основания говорить о неправомерном поведении и коррупции среди высших чиновников МУС.

Реакции Москвы на высказанные в её адрес обвинения пока нет.

Указ Трампа даёт полномочия главе Госдепартамента и министерству финансов блокировать финансовые активы, а также запрещать сотрудникам МУС и членам их семей въезд на территорию Соединённых Штатов.

О схожих мерах в отношении базирующегося в Гааге суда администрация Трампа объявляла в прошлом году.

  • США наряду с десятком других стран не являются стороной Римского статута, на основе которого в 2002 году был учреждён Международный уголовный суд. Задачи этой инстанции заключаются в том, чтобы расследовать военные преступления, преступления против человечности и случаи геноцида там, где иным способом невозможно добиться правосудия.
  • В марте этого года Апелляционная палата МУС постановила возобновить расследование возможных военных преступлений в Афганистане, где американцы и их союзники начали крупную армейскую операцию вслед за терактами 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах. Кампания привела к падению режима талибов.
  • В России решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность на российской территории запрещена.

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