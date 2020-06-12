Кто предатель? Рунет о кампании "ветераны против Навального"

В Рунете развернулась целая кампания против "Навального, оскорбившего ветеранов" и "Навального, назвавшего ветерана предателем".

Предыстория такова. Ещё 2 июня Навальный твитнул ролик в поддержку поправок к Конституции, сопроводив его резким комментарием.

Стоило ли клеймить огульно всех участников ролика – вопрос дискуссионный, люди там были собраны разные. Понятно, что выпад в первую очередь был нацелен лишь на нескольких человек там, например Олега Сироту, Ивана Охлобыстина или Артемия Лебедева.

Ну а недоброжелатели Навального зацепились за то, что в ролике появился участник Великой Отечественной войны.

Дальше – больше. Родственники старика распространили информацию о том, что ему стало плохо, когда он узнал об оскорблении в свой адрес, в Сети стали появляться видеообращения от других ветеранов.

Узница концлагеря

А вот и заявление:

Прокурору г. Москвы

Попову Денису Геннадьевичу

Председателю Следственного Комитета России

Бастрыкину Александру Ивановичу

02 июня 2020 года гражданин РФ Навальный Алексей Анатольевич сделал в принадлежащих ему соцсетях "Телеграм" и "Твиттер" публикации следующего содержания с приложением видео-ролика телеканала RT, в котором известные люди выражают поддержку поправкам в Конституцию:

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести".

На 38 секунде ролика запечатлен участник Великой Отечественной Войны Игнат Сергеевич Артеменко.

Таким образом, Навальный А.А., назвав ветерана ВОВ Артеменко И.С. "продажным холуем", совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ.

Кроме того, ранее активисты Навального А.А. организовали атаку на сайт "Бессмертного полка", присылая на него фотографии нацистских преступников. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, которые расследуются Следственным Комитетом. Сам Навальный А.А. никак не прокомментировал и не осудил действия своих активистов.

Множество активистов в команде Навального А.А. ранее придерживались нацистских взглядов.

Таким образом, с учетом этих фактов и последних действий Навального А.А., данный гражданин может стоять за атакой на "Бессмертный полк" и иными преступлениями.

В связи с изложенным, прошу:

1. Привлечь Навального А.А. к административной ответственности, а также проверить, не содержится ли в его действиях состава преступления.

2. Проверить Навального А.А. на причастность к действиям его сторонников, направленных на реабилитацию нацизма.

С уважением, член Общественной палаты России

Ремесло Илья Борисович

Андрей Малосолов:

Чувствую я,Алёша Навальный доиграется до реального срока после таких мерзких слов. Тем более, что его соратники кучно попались в сети системы за глумления над ветеранами войны.

Игорь Мальцев:



Травля – старинный прием навальнистов и их лидера секты. Но если все тут в интернете люди взрослые и привыкли , то уж ветеран войны точно не обязан уметь сопротивляться психологически чей-то травле. ОТ него никто ничего такого и не ждет. И поэтому– нападки урода-Навального на ветерана – это такой расстрел в спину предателями – что тоже вполне в его полицайском духе. Допрыгается Леша. И накажут его не по политике. А просто за то что падаль по жизни.

Николай Дейнеко:

Ветераны – это наша история, наше наследие! Те, кому мы обязаны своей жизнью, достойны уважения и тысячи слов благодарности за подвиги, смелость и патриотизм.

Оскорбить ветерана Великой Отечественной войны, назвать предателем героя, отдавшего всё за наше будущее, – недопустимо, несправедливо и недостойно. Люди, которые сегодня благодаря социальным сетям получили выход на большую аудиторию, обязаны нести ответственность за свои слова. Тем более в год юбилея Великой Победы.

Говорю слова искренней поддержки и признательности ветерану Великой Отечественной войны Игнату Сергеевичу Артеменко, который не только совершил свой великий подвиг в "роковые сороковые", но и сейчас защищает наше будущее.

Иван Юдинцев:

Вы меня простите, друзья-либералы, но ваш Навальный уже совсем берегов не видит. Хотя я думаю, что видит, но пробует нас на прочность, чтобы понять, докуда ему позволят зайти. Назвал холуями и предателями тех, кто снялся в ролике RT, включая Василия Ланового, Лео Бокерия и ветерана Великой Отечественной войны, партизанившего под Быховым.

Мое мнение вы знаете. Вначале мы позволили травить Терешкову (с позицией которой можно не соглашаться, но это была позиция депутата, высказанная с трибуны парламента, то есть вообще-то те, кто травил ее, ничуть не лучше одного из бывших спикеров, сказанувшего, что парламент – не место для дискуссий). Когда травля депутата и первой женщины-космонавта сошла этим деятелям с рук, мы позволили им нагадить на сайте "Бессмертного полка", и в протоколах так и останутся записанными их объяснения (как под копирку), что это была шутка, неудачная, осознаю и прошу прощения. Потом мы позволили отделаться минимальной административкой фигурантам, пинавшим венок у памятника в Черноголовке, и жарившим шашлык (или колбаски – не важно) на Вечном огне в Кронштадте. Теперь вот Навальный назвал участника Великой Отечественной войны холуем и предателем.

Андрей Вышинский:



Еще один ветеран Великой Отечественной Войны выступил с просьбой разобраться с гнусным высказыванием подонка Навального. Украинский националист в шкуре российского либерала потерял все берега – его безнаказанность не только удивляет, но и пугает пожилых людей.



Что эта гнида позволит себе дальше – выкидывать зигу? Выйти с портретом Власова на "Бессмертный полк" 28 июля, чтобы "затроллить ватку", как пишут его дебилы-сторонники? Ради чего наши предки отдавали свои жизни и здоровье, теряли родных и близких, хоронили умерших от голода детей – чтобы вороватый медиавыблядок плясал на их костях?



Когда проснуться органы следствия и правопорядка? Ждут отмашки сверху, чтобы взять эту важную птицу (петуха)? Отмашка снизу уже дана, народ требует справедливости!!!!

Илиас Меркури:



Навальный решил повоевать с ветеранами ВОВ. Он мог ведь извиниться конкретно перед Артеменко и снял бы с себя таким образом клеймо позора. Нет. Либо гордыня не позволяет, либо врожденная злоба, либо недостаток интеллекта.

Роман Голованов:



Какая наглая псина. Ты оскорбил ветерана. Ты начал войну против Победы и нашей истории. Ты никогда не извиняешься. Даже после самой мерзкой лжи и подлости. Власовец.

Максим Кононенко:



Просто Навальный никогда и не перед кем не извиняется. Его так в Америке научили – извиняются только слабаки. Ничто и никогда не заставит меня извиняться за США. Кто говорил? Буш старший, когда они сбили пассажирский самолет.



Ничто и никогда не заставит Навального извиняться перед теми, кого он оскорбил и унизил.



Да и кому нужны извинения от свиньи.

Андрей Бочаров:

Навальный опустился до уровня своих быдло-последователей. Участников ролика, где разные люди читали по нескольку строк из преамбулы к Конституции он назвал "Предатели". Мурзилка Навальный умудрился оскорбить ветерана войны. Стыд ему и позор!

Запомните, Навальный никакая не оппозиция. Оппозиционную деятельность он бурно имитирует.

В моем детстве во дворе жил гопник отсидевший пару лет на малолетке. Он залупался на все что движется. Его сторонились, старались с ним не связываться. А он собирал вокруг себя детишек из неблагополучных семей и "учил жизни". Навальный такой же оппозиционер как тот гопник учитель жизни

Евгений Шестаков:

Телеграмма

Кому: Навальному Алексею

От кого: неважно



Алексей! Бери жену, детей, доллары, хрусталь и беги! Близкоглазый хочет тебя закрыть, инфа сто. Если даже дубовый с обручами такое пишет – все, ханамба, воронок вытирает ноги о половик, тук-тук.

И действительно, многие сочли кампанию срежиссированной.

Дмитрий Колезев:



Навальный, пожалуй, высказался неаккуратно по поводу этого ролика. Можно было тоньше. Однако понятно же, что имел в виду в первую очередь Фетисова, Швыдкого, Охлобыстина, Сироту и прочих.

Марина Молчанова:

Какая <потрясающая> эпопея разворачивается под условным названием "Навальный и дед" Вот скажите, друзья, у вас много знакомых 93-х летних дидов/бабок, которые в 20.00 по четвергам смотрят Навального в ютубе? А учитывая, что по телеку его не повторяют, что за <чёртов> стыдный фейк опять?

Василий Максимов:

Должен честно признаться, что совсем не уважаю зашкварившихся на старости лет ветеранов. Ветеран – это не профессия, а просто часть биографии. Возраст – это тоже не заслуга, не все мудреют с годами. Уважения заслуживают умные порядочные старцы, а не просто долгожители.

Геннадий Гудков:

Кремлевская пропаганда цинично использует 90-летних ветеранов в травле Навального. А они даже не понимают, что их тупо бросили на агитацию за возвращение диктатуры и террора. Думают, что у них «отнимают победу». Несчастные старики. Мерзавцы у власти!

Илья Шепелин:

Какой дикий стыд. Эту нехитрую схему придумал молодой человек из Краснодара, создавший маргинальные "Отряды Путина". Он буквально за краюху хлеба записывал ролики, как с трудом соображающие бабушки на камеру наговаривают заученные ругательства про Навального. Бабушки несли какую-то околесицу о том, что Навальный – брат Саддама Хуссейна и внук предателя Власова. Одна из этих бабушек – Лидия Аркадьевна – даже стала знаменитой. Легенда кринжа, как бы сейчас сказали. Хотя, че уж тут смеяться. Это публичное издевательство над пожилыми людьми. Создатель "Отрядов Путина" в итоге даже гранты стал какие-то получать.

А теперь этим позором занимается целая Раша Тудей. Вот ведь, тонкая пропаганда! Ломали голову годами и в итоге тупо своровали идею имбецила. Это называется "Подряды Путина".

Но в чем разница? Раша Тудей издевается над оставшимися в живых ветеранами ВОВ и узниками концлагерей – рассказали им, что значит, где-то в интернете сидит гитлеровец Навальный и желает им скорой смерти.

Стыд, стыд, стыд.

Маргарита Симоньян:



Отдельно сообщаю, что ни ветерану Артеменко, ни его внуку никакой гонорар за участие в ролике не платили.



Предлагаю семье судиться со всеми, кто пишет иначе.



Надо же уже когда-то заткнуть этих ублюдков.

Алексей Ковалёв:



То есть вы цинично поюзали старика, чтобы выслужиться перед Начальством, и ни копейки ему даже не дали. Хорошо, так и запишем.