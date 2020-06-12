Твиттер пояснил, почему заблокировал более тысячи аккаунтов из РФ

Корпорация Twitter раскрыла подробности о более чем 32 тысяч аккаунтов, которые она ранее заблокировала в одноимённой социальной сети, посчитав их имеющими отношение к скоординированным "информационным операциям" иностранных государств.

Речь идёт о трёх группах аккаунтов, связанных соответственно с Китаем, Россией и Турцией. Заблокированы они были ранее. В пятницу твиттер объяснил причины блокировки, опубликовал архив с названиями аккаунтов, а также сообщил о том, что их содержимое было навсегда удалено из соцсети.

Самая большая группа удалённых аккаунтов связана с Китаем. К России, по утверждениям твиттера, имели отношение 1152 аккаунта. Они были связаны с прокремлёвским медиапроектом "Актуальная политика" и занимались скоординированной деятельностью, нарушая правила соцсети, среди прочего, как сказано в сообщении, "пропагандируя партию "Единая Россия" и атакуя политических инакомыслящих".

Твиттер "Актуальной политики" был заблокирован в прошлом году. Был заблокирован и резервный аккаунт проекта.