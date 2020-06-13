Барклай, зима иль русский бог. Иван Беляев – с пушкинской цитатой

Итак, Москва объявила о фактическом прекращении режима самоизоляции, другие регионы на очереди. Бытует мнение, что это сделано в угоду Владимиру Путину, чтобы не нервировать граждан перед голосованием по поправкам к Конституции. Версия, конечно, имеет полное право на существование, но даже без неё понятно, что любые действия властей по снятию ограничений лишь закрепляют с опозданием в несколько недель то, что происходит явочным порядком.

Сколько в итоге продержался вызвавший такую ярость график прогулок в Москве? Считаные дни. Курьёзно, что о таких же графиках всерьёз говорили власти в других городах страны. В тот день, когда стало известно о том, что введение графиков обсуждают у нас в Вологде и ещё в Череповце, я проезжал на такси мимо главной площади района. Детская и спортивные площадки были битком набиты людьми, все скамейки облеплены – всё в точности как в довирусную эпоху, говорить о каком-то режиме самоизоляции просто смешно.

Лично я чувствую, как мной всё больше завладевают фаталистские настроения: гори оно всё, все там будем

Итак, самоизоляция закончилась. Какие-то элементы привычной жизни, видимо, будут возвращаться со скрипом: концерты, спектакли, путешествия. Но повседневная городская жизнь почти полностью восстановится уже в ближайшие недели. Это, между прочим, ставит перед каждым едва ли не более сложные вопросы, чем прежде. Люди, конечно, прожили эти два месяца по-разному, но могу сказать про себя, что у меня даже не было особенного выбора: я и так работаю дома, мою жену отправили работать удалённо, детский сад и школа для детей закрылись. Разумеется, мы всё это время поддерживали довольно высокий уровень самоизоляции. Что мы вообще должны были делать, чтобы этот режим нарушать?

Но сейчас, когда официальные запреты улетучиваются, когда один из взрослых в начале июля вернётся в офис, а младший ребёнок в детский сад, но вирус, честно говоря, не побеждён и число заражённых ничуть не снижается, предстоит вырабатывать личную стратегию поведения, проводить персональную оценку рисков, вводить системы самозапретов и самоконтроля. Всё это необходимо сформулировать для себя, по-прежнему фактически бредя ощупью в темноте. Остаётся множество вопросов к российской статистике. Остаётся элементарное непонимание того, как эпидемия будет развиваться. Не была ли общественная опасность переоценена с самого начала? Какие шаги на самом деле сдержали эту опасность, а какие были предприняты зря? Кто тут нам помог? "Остервенение народа, Барклай, зима иль русский бог"?

Лично я чувствую, как мной всё больше завладевают фаталистские настроения: гори оно всё, все там будем. И с этической точки зрения сложно осуждать тех, кем такой настрой завладел немного – а впрочем, и намного – раньше.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода, живёт в Вологде

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