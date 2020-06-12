Сегодня – 30-я годовщина принятия декларации о суверенитете России

30 лет назад – 12 июня 1990 года – первый Съезд народных депутатов России принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.

Россия тогда входила в состав СССР и официально называлась РСФСР. Сторонником принятия декларации был председатель Верховного совета России, будущий первый российский президент Борис Ельцин. В поддержку декларации выступили почти все депутаты – более 900, против были только 13 человек.

В декларации РСФСР провозглашалась суверенным государством и заявлялось о решимости "создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР". Носителем суверенитета объявлялся народ России, а действие законов СССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливались до принятия нового Союзного договора (который так никогда и не был принят). Принятие декларации рассматривается как, с одной стороны, фундамент построения в России демократического государства – после долгих лет господства коммунистической партии – а с другой, как шаг к дезинтеграции СССР, приведшей в декабре 1991 года к его распаду.

В 1991 году 12 июня состоялись первые выборы президента России, на которых победил Ельцин.

День принятия декларации о суверенитете в России отмечается с 1992 года как государственный праздник. Впоследствии его переименовали в День России, как этот праздник называется и сейчас. В ходе официальных торжеств декларация о суверенитете сейчас упоминается редко.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции массовые мероприятия в честь праздника в России сегодня не проводятся.

Президент России Владимир Путин, как ожидается, проведёт этот день в Москве, где он в последнее время бывает редко, – он вручит в Кремле государственные награды и поучаствует в церемонии поднятия флага на Поклонной горе.

Госсекретарь Майк Помпео от имени правительства США и американского народа поздравил граждан России с праздником. Он отметил, что декларация о суверенитете России отметила демократические устремления российского народа, его стремление к достойной жизни и верховенству закона, а также к миру и гармонии с другими странами.

Помпео напомнил также о праздновании 75-летия окончания Второй мировой войны, отметив, что нельзя забывать о том, что сотрудничество великих держав, включая Россию и США, положило конец нацистской агрессии в Европе. Он также отметил, что в США чтут память миллионов жителей России, военных и мирных жителей, погибших в годы войны.