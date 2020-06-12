Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Украина предоставила убежище обвиняемому по делу "Нового величия"

Сергей Гаврилов

Обвиняемый по делу "Нового величия" Сергей Гаврилов получил статус беженца на Украине, сообщила местная правозащитная организация "Дом свободной России". В России он заочно арестован по обвинению в участии в экстремистской организации и объявлен в розыск.

Адвокатам россиянина удалось представить доказательства того, что на родине его жизни и здоровью угрожает серьёзная опасность, а его уголовное преследование – "часть репрессивной кампании запугивания российского общества", – говорится в сообщении правозащитников. Отмечается, что это одно из немногих положительных решений на Украине о преследуемых за свои политические взгляды россиян.

Гаврилов находился под домашним арестом, но в октябре 2019 года совершил побег. Тогда он объяснил изданию "Граты", что выбрал страну убежища как единственную, в какую мог попасть без загранпаспорта.

  • Обвиняемых по делу "Нового величия" задержали 15 марта 2018 года. Следствие считает, что они создали экстремистское сообщество с целью свержения власти. В основу уголовного дела легли показания информатора, который, как утверждают подсудимые, работал на спецслужбы и выступил в роли провокатора. Руслан Костыленков, которого следствие называет лидером "Нового величия", заявлял о пытках после задержания.
  • Правозащитники и гражданские активисты неоднократно выступали в защиту обвиняемых по делу "Нового величия", называя дело сфабрикованным.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG