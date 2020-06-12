Украина предоставила убежище обвиняемому по делу "Нового величия"

Обвиняемый по делу "Нового величия" Сергей Гаврилов получил статус беженца на Украине, сообщила местная правозащитная организация "Дом свободной России". В России он заочно арестован по обвинению в участии в экстремистской организации и объявлен в розыск.
Адвокатам россиянина удалось представить доказательства того, что на родине его жизни и здоровью угрожает серьёзная опасность, а его уголовное преследование – "часть репрессивной кампании запугивания российского общества", – говорится в сообщении правозащитников. Отмечается, что это одно из немногих положительных решений на Украине о преследуемых за свои политические взгляды россиян.
Гаврилов находился под домашним арестом, но в октябре 2019 года совершил побег. Тогда он объяснил изданию "Граты", что выбрал страну убежища как единственную, в какую мог попасть без загранпаспорта.
- Обвиняемых по делу "Нового величия" задержали 15 марта 2018 года. Следствие считает, что они создали экстремистское сообщество с целью свержения власти. В основу уголовного дела легли показания информатора, который, как утверждают подсудимые, работал на спецслужбы и выступил в роли провокатора. Руслан Костыленков, которого следствие называет лидером "Нового величия", заявлял о пытках после задержания.
- Правозащитники и гражданские активисты неоднократно выступали в защиту обвиняемых по делу "Нового величия", называя дело сфабрикованным.
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