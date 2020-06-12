Украина предоставила убежище обвиняемому по делу "Нового величия"

Обвиняемый по делу "Нового величия" Сергей Гаврилов получил статус беженца на Украине, сообщила местная правозащитная организация "Дом свободной России". В России он заочно арестован по обвинению в участии в экстремистской организации и объявлен в розыск.

Адвокатам россиянина удалось представить доказательства того, что на родине его жизни и здоровью угрожает серьёзная опасность, а его уголовное преследование – "часть репрессивной кампании запугивания российского общества", – говорится в сообщении правозащитников. Отмечается, что это одно из немногих положительных решений на Украине о преследуемых за свои политические взгляды россиян.

Гаврилов находился под домашним арестом, но в октябре 2019 года совершил побег. Тогда он объяснил изданию "Граты", что выбрал страну убежища как единственную, в какую мог попасть без загранпаспорта.