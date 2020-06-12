Президент Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джейми Флай назвал "вопиющим примером цензуры" действия российских властей по отношению к внештатному корреспонденту Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяне Вольтской в связи с взятым ею интервью у врача-реаниматолога. Вольтскую 9 июня вызвали в полицию, чтобы составить протокол о распространении ложной информации о коронавирусной инфекции в России.



Джейми Флай заявил в связи с этим: "Речь идёт о явной попытке российских властей преследовать журналиста, а потенциально и привлечь его к ответственности за то, что он говорит правду. Это вопиющий пример цензуры в то время, когда граждане России безусловно нуждаются в основанной на фактах информации и заслуживающих доверия сообщениях о коронавирусе и о том, как власти борются с пандемией. Над такими журналистами, как Татьяна, не должен нависать страх наказаний за сообщения о фактах о том, как пандемия влияет на жизни людей".

Как ранее сообщил "Центр защиты прав СМИ", сотрудники которого оказывают правовую помощь журналистке и редакции Русской службы РСЕ/РС, на Вольтскую составлен административный протокол по статье о распространении ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, предусматривающий возможность штрафа.

В апреле 2020 года на сайте Север.Реалии (региональный проект Русской службы "Радио Свобода") опубликована статья Вольтской "Людей принудительно отключают". В нём врач-реаниматолог рассказывает о нехватке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Санкт-Петербурга и ругих проблемах медицинского обслуживания в России. По словам врача, медицинские работники испытывают дефицит оборудования и средств защиты, иногда им приходится решать вопрос об отключении "безнадежных" больных от аппаратов ИВЛ, чтобы попытаться спасти жизнь другим пациентам.​

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку "публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", что могло привести к возбуждению уголовного дела, а Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры потребовал от редакции удаления материала с сайта. Редакция Русской службы уверена в достоверности и надёжности распространённой информации. В мае Русская служба провела ещё одно расследование условий работы врачей, борющихся с пандемией коронавируса, которое – на основании бесед с двумя десятками медицинских специалистов из разных регионов России – подтвердило выводы, содержащиеся в статье Вольтской.

Проверку публикации проводило Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК, позже передавшее материалы в ОВД Гатчинского района Ленинградской области. Адвокаты Вольтской предполагают, что Следственный комитет решил не возбуждать уголовное дело, и сейчас журналистке грозит штраф за административное правонарушение.

В марте 2020 года Госдума ввела уголовное наказание за распространение недостоверной информации об опасных для жизни и здоровья обстоятельствах. За это можно получить штраф до 2 миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет. Административное наказание за аналогичное правонарушение предусматривают штрафы до 5 миллионов рублей.