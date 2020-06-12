В состав ВМФ России принята атомная субмарина "Князь Владимир"

Российское министерство обороны заявило о зачислении в состав ВМФ новейшей атомной подводной лодки "Князь Владимир". Как отмечает "Голос Америки", заявление министерства обороны России было сделано в то время, когда нарастают разногласия между Москвой и Западом из-за разницы в позициях об урегулировании вооружённого конфликта на востоке Украины и опасений, что после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ускорится гонка вооружений.



Подводный крейсер принятый на вооружение в День России, 12 июня, назван в честь князя Владимира, правителя Киевской Руси, исторически занимавшей территорию части современных государств: Украины, России и Белоруссии. "Князь Владимир оснащён твердотопливной трёхступенчатой ракетой "Булава". Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.



Срок действия последнего крупного договора о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США истекает в 2021 году. Он ограничивает число ядерных боеголовок, которые могут разворачивать две главные мировые ядерные державы - США и Россия.