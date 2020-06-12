В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка

В Белоруссии задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который раньше возглавлял Виктор Бабарико - соперник президента Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах. Об этом сообщает БелТА.

Сотрудники банка задержаны по уголовному об отмывании денег и неуплате налогов. Комитет государственного контроля Белоруссии считает, что внутри Белгазпромбанка существовала группа, которая выводила деньги за границу. У следствия якобы "есть убедительные доказательства" причастности к преступлениям Бабарико, возглавлявшего банк с 2000 по 2020 год. Сообщается, что некоторые из задержанных дали признательные показания. У сотрудников банка изъяли более четырех миллионов долларов.

12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы Белгазпромбанка. По сообщениям СМИ, президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.

Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей.

Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. До последнего времени они не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.