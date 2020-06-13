SpaceX Илона Маска произвела успешный запуск 61 спутника

SpaceX Илона Маска произвела успешный запуск ракеты-носителя "Фалькон 9" с космодрома на мысе Канаверал с 61 спутником на борту. Трансляция старта шла в ютьб-канале компании.
На орбиту запущены 58 спутников связи в рамках программы строительства сети высокоскоростного спутникового интернета Starlink и 3 спутника SkySat Earth, предназначенных для фотографирования земли.
Это первый пуск SpaceX в рамках программы попутных пусков, когда ракета-носитель помимо основной нагрузки берёт с собой дополнительную нагрузку.
Первая ступень ракеты-носителя после пуска приземлилась на судно "Оф кос ай стилл лав ю" ("Конечно, я всё ещё люблю тебя").
Ранее в субботу американская частная космическая компания Rocket Lab запустила сверхлёгкую ракету-носитель "Электрон" со стартовой площадки в Новой Зеландии.
На борту были три спутника Национального управление военно-космической разведки США, австралийский телекомуникационный спутник Pathfinder и сверхмалый научный спутник НАСА.
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